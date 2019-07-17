Под Киевом агитировали против медийщика Коломойского, возбуждено дело

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Среда, 17 июля 2019, 14:56

Полиция начала уголовное производство из-за антирекламы в Киевской области в отношении кандидата от партии "Слуга народа" и медийщика телеканала олигарха Игоря Коломойского Александра Дубинского.

Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что неизвестные в Обухове раздавали прохожим газеты с контрагитацией и демонстрировали видеоролик с антирекламой на кандидата в народные депутаты от "Слуги народа".

Официально правоохранители не называют имени кандидата, однако в ролике, который опубликовали в полиции, демонстрируется фото Дубинского и антиагитационная надпись: "Стоп Дубинский. Защити свою жену!".

Дубинский пытается пройти в Раду по мажоритарке в том же округе, что и соратник 5-го президента Петра Порошенко Игорь Кононенко.

 
СКРИН ВИДЕО ПОЛИЦИИ

Заявитель, обратившийся в полицию 16 июля, сообщил, что "на месте происшествия с экрана, расположенного на прицепе, транслируется видеоролик антирекламного характера относительно данного кандидата".

По данному факту начали два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) и ст. 157 (нарушение избирательного законодательства).

Сообщается, что антиагитационною продукцию изъяли. Лица фигурантов установлены и сейчас дают показания.

Кроме того, еще один факт распространения антирекламной агитации за этого кандидата полицейские задокументировали в городе Васильков.

Напомним:

  • На 94 округе, кроме Дубинского, баллотируется первый заместитель председателя фракции "БПП" в Верховной Раде Игорь Кононенко и экс-"радикал" нардеп Игорь Мосийчук.
  • Кандидат работает на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" и известный своими фейковых обвинениями.
  • В мае 2019 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала к ведущему программы "Гроші" на "1+1" Александру Дубинскому иск о защите чести, достоинства и репутации с требованием опровергнуть дезинформацию.
  • До этого Дубинский не смог подтвердить свои обвинения о заказности журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

Украинская правда

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Темы: Слуга народа полиция Киевская область Верховная Рада виборы


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