Под Киевом агитировали против медийщика Коломойского, возбуждено дело
Полиция начала уголовное производство из-за антирекламы в Киевской области в отношении кандидата от партии "Слуга народа" и медийщика телеканала олигарха Игоря Коломойского Александра Дубинского.
Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что неизвестные в Обухове раздавали прохожим газеты с контрагитацией и демонстрировали видеоролик с антирекламой на кандидата в народные депутаты от "Слуги народа".
Официально правоохранители не называют имени кандидата, однако в ролике, который опубликовали в полиции, демонстрируется фото Дубинского и антиагитационная надпись: "Стоп Дубинский. Защити свою жену!".
Дубинский пытается пройти в Раду по мажоритарке в том же округе, что и соратник 5-го президента Петра Порошенко Игорь Кононенко.
Заявитель, обратившийся в полицию 16 июля, сообщил, что "на месте происшествия с экрана, расположенного на прицепе, транслируется видеоролик антирекламного характера относительно данного кандидата".
По данному факту начали два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) и ст. 157 (нарушение избирательного законодательства).
Сообщается, что антиагитационною продукцию изъяли. Лица фигурантов установлены и сейчас дают показания.
Кроме того, еще один факт распространения антирекламной агитации за этого кандидата полицейские задокументировали в городе Васильков.
Напомним:
- На 94 округе, кроме Дубинского, баллотируется первый заместитель председателя фракции "БПП" в Верховной Раде Игорь Кононенко и экс-"радикал" нардеп Игорь Мосийчук.
- Кандидат работает на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" и известный своими фейковых обвинениями.
- В мае 2019 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала к ведущему программы "Гроші" на "1+1" Александру Дубинскому иск о защите чести, достоинства и репутации с требованием опровергнуть дезинформацию.
- До этого Дубинский не смог подтвердить свои обвинения о заказности журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").
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