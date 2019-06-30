Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За округ Кононенка на Київщині боротиметься адвокат майора Мельниченка

Неділя, 30 червня 2019, 15:22
За округ Кононенка на Київщині боротиметься адвокат майора Мельниченка

На окрузі №94 у Київській області партія "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі висунула Миколу Неділька - заступника директора підприємства "Васильківська шкіряна фірма", колишнього адвоката екс-майора Миколи Мельниченка.

Неділько став 42-м кандидатом в депутати по округу 94, де також балотується перший заступник голови фракції "БПП" у Верховній Раді Ігор Кононенко, кандидат від партії "Слуга народу", журналіст і телеведучий каналу "1 + 1" Олександр Дубинський та екс-"радикал" нардеп Ігор Мосійчук, пише Інтерфакс-Україна.

У минулому Неділько - молодший офіцер охорони в Управлінні держохорони України, потім адвокат. Відомий захистом інтересів фігуранта "касетного скандалу" 2000 року, екс-майора Управління Держохорони Миколи Мельниченка. Депутат Васильківської міськради.

У 2014 році був довіреною особою кандидата у президенти України Петра Порошенка в окрузі №95. З травня 2017 року - голова Васильківської міської організації "Руху нових сил".

Загалом партія Саакашвілі висунула 9 мажоритарників, 4 з яких балотуються у Миколаївській області.

По округу 127 балотується заступник командира батальйону охорони по морально-психологічного забезпечення військової частини А2637 Військово-морських сил України (Очаків, Миколаївська область), екс-член партії "Батьківщина" Андрій Берсан; по округу 128 - директор ТОВ "Івеко-Буд" Костянтин Крупенко, по округу 130 - адвокат Сергій Пляка, по округу 131 - головлікар комунального підприємства "Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенського міськради Володимир Красьоха.

По округу 148 Полтавської області від "РНС" балотується пенсіонер з Києва Володимир Іванов.

У Тернопільській області по округу 163 від партії висунуть начальник юридичного відділу ТОВ "МЖК Ірлага" (комплексне обслуговування об'єктів) Петро Солонинко, по округу 167 - підприємець з Чорткова (будівництво та продаж нерухомості) Петро Сандуляк, який 14 років прожив у США.

В окрузі 171 Харківської області (Харків) РНС висунула начальника відділу ТОВ "Фінансова компанія Магнат" (обмін валют) Олексія Андрєєва.

Читайте також: 

Партійні вітрини: кого виставили першими у черзі до парламенту

Президентський бартер:  Як розподілили в БПП округи на Київщині

Нагадаємо, 

  • Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня. 
  • Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів на позачергових парламентських виборах.
  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • Саакашвілі пов'язав недопуск на вибори з п’ятим президентом Петром Порошенком.
  • 25 червня Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтримав оскарження командою партії Саакашвілі відмови ЦВК зареєструвати список політсили на виборах.
  • В ніч на 29 червня Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у нардепи від партії Саакашвілі, зобов'язавши ЦВК повторно розглянути документи партії, надані на реєстрацію для участі у позачергових парламентських виборах. 
  • Ввечері 29 червня ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух Нових Сил" на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСаакашвіліКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: