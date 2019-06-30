За округ Кононенка на Київщині боротиметься адвокат майора Мельниченка

На окрузі №94 у Київській області партія "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі висунула Миколу Неділька - заступника директора підприємства "Васильківська шкіряна фірма", колишнього адвоката екс-майора Миколи Мельниченка.

Неділько став 42-м кандидатом в депутати по округу 94, де також балотується перший заступник голови фракції "БПП" у Верховній Раді Ігор Кононенко, кандидат від партії "Слуга народу", журналіст і телеведучий каналу "1 + 1" Олександр Дубинський та екс-"радикал" нардеп Ігор Мосійчук, пише Інтерфакс-Україна.

У минулому Неділько - молодший офіцер охорони в Управлінні держохорони України, потім адвокат. Відомий захистом інтересів фігуранта "касетного скандалу" 2000 року, екс-майора Управління Держохорони Миколи Мельниченка. Депутат Васильківської міськради.

У 2014 році був довіреною особою кандидата у президенти України Петра Порошенка в окрузі №95. З травня 2017 року - голова Васильківської міської організації "Руху нових сил".

Загалом партія Саакашвілі висунула 9 мажоритарників, 4 з яких балотуються у Миколаївській області.

По округу 127 балотується заступник командира батальйону охорони по морально-психологічного забезпечення військової частини А2637 Військово-морських сил України (Очаків, Миколаївська область), екс-член партії "Батьківщина" Андрій Берсан; по округу 128 - директор ТОВ "Івеко-Буд" Костянтин Крупенко, по округу 130 - адвокат Сергій Пляка, по округу 131 - головлікар комунального підприємства "Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенського міськради Володимир Красьоха.

По округу 148 Полтавської області від "РНС" балотується пенсіонер з Києва Володимир Іванов.

У Тернопільській області по округу 163 від партії висунуть начальник юридичного відділу ТОВ "МЖК Ірлага" (комплексне обслуговування об'єктів) Петро Солонинко, по округу 167 - підприємець з Чорткова (будівництво та продаж нерухомості) Петро Сандуляк, який 14 років прожив у США.

В окрузі 171 Харківської області (Харків) РНС висунула начальника відділу ТОВ "Фінансова компанія Магнат" (обмін валют) Олексія Андрєєва.

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