Тимошенко пропонує Зеленському інший день для позачергової сесії ВР

Фракція ВО "Батьківщина" пропонує президенту Володимиру Зеленському скликати позачергову сесію Верховної Ради 23 липня.

Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала журналістам після засідання фракції в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми звертаємося до президента Зеленського. Дійсно, за регламентом не можна провести позачергове засідання Верховної Ради – але точно можна і потрібно провести позачергову сесію Верховної Ради, і ми пропонуємо президенту знову звернутися до Ради і оголосити проведення позачергової сесії 23 липня, у вівторок", – заявила вона.

Тимошенко повідомила, що фракція впродовж дня спрямує Зеленському лист із пропозицією провести позачергову сесію парламенту 23 липня.

За її словами, президент просто допустив юридичну помилку, пропонуючи провести позачергове засідання, "але у нього є можливість її виправити".

"Також ми направимо перелік законопроектів, щоб уже зараз вирішити ті питання, які реально очікують люди", – сказала лідер "Батьківщини".

Вона уточнила, що на позачерговій сесії треба розглянути законопроект, який дозволить знизити у два рази ціни на газ для населення і бюджетної сфери.

"Ми виступаємо за розгляд законопроекту про введення обов'язкового медичного страхування", – додала Тимошенко

"І третій невідкладний законопроект – це зміни до бюджету, які припинять знущання над пенсіонерами і, нарешті, виконають закон, згідно з яким пенсії не можуть бути менше мінімального прожиткового мінімуму – 3094 гривні", – додала вона.

Лідер "Батьківщини" також запевнила, що на даний час члени її фракції у повному складі перебувають у Києві: спеціально повернулися з регіонів до столиці, коли дізналися про ініціативу президента провести позачергове засідання парламенту.

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