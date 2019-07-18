Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко пропонує Зеленському інший день для позачергової сесії ВР

Четвер, 18 липня 2019, 11:25

Фракція ВО "Батьківщина" пропонує президенту Володимиру Зеленському скликати позачергову сесію Верховної Ради 23 липня.

Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала журналістам після засідання фракції в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми звертаємося до президента Зеленського. Дійсно, за регламентом не можна провести позачергове засідання Верховної Ради – але точно можна і потрібно провести позачергову сесію Верховної Ради, і ми пропонуємо президенту знову звернутися до Ради і оголосити проведення позачергової сесії 23 липня, у вівторок", – заявила вона.

Тимошенко повідомила, що фракція впродовж дня спрямує Зеленському лист із пропозицією провести позачергову сесію парламенту 23 липня.

За її словами, президент просто допустив юридичну помилку, пропонуючи провести позачергове засідання, "але у нього є можливість її виправити".

"Також ми направимо перелік законопроектів, щоб уже зараз вирішити ті питання, які реально очікують люди", – сказала лідер "Батьківщини".

Вона уточнила, що на позачерговій сесії треба розглянути законопроект, який дозволить знизити у два рази ціни на газ для населення і бюджетної сфери.

"Ми виступаємо за розгляд законопроекту про введення обов'язкового медичного страхування", – додала Тимошенко

"І третій невідкладний законопроект – це зміни до бюджету, які припинять знущання над пенсіонерами і, нарешті, виконають закон, згідно з яким пенсії не можуть бути менше мінімального прожиткового мінімуму – 3094 гривні", – додала вона.

Лідер "Батьківщини" також запевнила, що на даний час члени її фракції у повному складі перебувають у Києві: спеціально повернулися з регіонів до столиці, коли дізналися про ініціативу президента провести позачергове засідання парламенту.

Нагадаємо:

  • 16 липня заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка закликав Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
  • 17 липня президент Володимир Зеленський надіслав голові Верховної Ради лист із проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту для розгляду внесених ним до парламенту законопроектів.
  • Спікер Андрій Парубій відмовив голові держави, бо регламент Верховної Ради дозволяє скликати позачергове пленарне засідання між пленарними засіданнями під час сесії, а на цій сесії засідань уже не передбачено. Тож може йтися хіба про позачергову сесію.

Теми: ТимошенкоБатьківщинаВерховна РадаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Тимошенко
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
"Батьківщина" хоче винести на референдум питання виробництва канабісу
Україна та її "якби"
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: