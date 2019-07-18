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Тимошенко предлагает Зеленскому другой день для внеочередной сессии ВР

Четверг, 18 июля 2019, 11:25

Фракция ВО "Батькивщина" предлагает президенту Владимиру Зеленскому созвать внеочередную сессию Верховной Рады 23 июля.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала журналистам после заседания фракции в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому. Действительно, по регламенту нельзя провести внеочередное заседание Верховной Рады – но точно можно и нужно провести внеочередную сессию Верховной Рады, и мы предлагаем президенту снова обратиться к Раде и объявить проведение внеочередной сессии 23 июля, во вторник", – заявила она.

Тимошенко сообщила, что фракция в течение дня направит Зеленскому письмо с предложением провести внеочередную сессию парламента 23 июля.

По ее словам, президент просто допустил юридическую ошибку, предлагая провести внеочередное заседание, "но у него есть возможность её исправить".

"Также мы направим перечень законопроектов, чтобы уже сейчас решить те вопросы, которые реально ожидают люди", – сказала лидер "Батькивщины".

Она уточнила, что на внеочередной сессии надо рассмотреть законопроект, который позволит снизить в два раза цены на газ для населения и бюджетной сферы.

"Мы выступаем за рассмотрение законопроекта о введении обязательного медицинского страхования", – добавила Тимошенко

"И третий неотложный законопроект – это изменения в бюджет, которые прекратят издевательства над пенсионерами и, наконец, выполнят закон, согласно которому пенсии не могут быть меньше минимального прожиточного минимума – 3094 гривны", – добавила она.

Лидер "Батькивщины" также заверила, что в настоящее время члены её фракции в полном составе находятся в Киеве: специально вернулись из регионов в столицу, когда узнали об инициативе президента провести внеочередное заседание парламента.

Напомним:

  • 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка призвал Верховную Раду 8 созыва внеочередно собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.
  • 17 июля президент Владимир Зеленский направил главы Верховной Рады письмо с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
  • Спикер Андрей Парубий отказал главе государства, так как регламент Верховной Рады позволяет созвать внеочередное пленарное заседание между пленарными заседаниями во время сессии, а на этой сессии заседаний уже не предусмотрено. Так что речь может идти лишь о внеочередной сессии.

Темы: ТимошенкоБатькивщинаВерховная РадаЗеленский
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