Тимошенко предлагает Зеленскому другой день для внеочередной сессии ВР
Фракция ВО "Батькивщина" предлагает президенту Владимиру Зеленскому созвать внеочередную сессию Верховной Рады 23 июля.
Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала журналистам после заседания фракции в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы обращаемся к президенту Зеленскому. Действительно, по регламенту нельзя провести внеочередное заседание Верховной Рады – но точно можно и нужно провести внеочередную сессию Верховной Рады, и мы предлагаем президенту снова обратиться к Раде и объявить проведение внеочередной сессии 23 июля, во вторник", – заявила она.
Тимошенко сообщила, что фракция в течение дня направит Зеленскому письмо с предложением провести внеочередную сессию парламента 23 июля.
По ее словам, президент просто допустил юридическую ошибку, предлагая провести внеочередное заседание, "но у него есть возможность её исправить".
"Также мы направим перечень законопроектов, чтобы уже сейчас решить те вопросы, которые реально ожидают люди", – сказала лидер "Батькивщины".
Она уточнила, что на внеочередной сессии надо рассмотреть законопроект, который позволит снизить в два раза цены на газ для населения и бюджетной сферы.
"Мы выступаем за рассмотрение законопроекта о введении обязательного медицинского страхования", – добавила Тимошенко
"И третий неотложный законопроект – это изменения в бюджет, которые прекратят издевательства над пенсионерами и, наконец, выполнят закон, согласно которому пенсии не могут быть меньше минимального прожиточного минимума – 3094 гривны", – добавила она.
Лидер "Батькивщины" также заверила, что в настоящее время члены её фракции в полном составе находятся в Киеве: специально вернулись из регионов в столицу, когда узнали об инициативе президента провести внеочередное заседание парламента.
Напомним:
- 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка призвал Верховную Раду 8 созыва внеочередно собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.
- 17 июля президент Владимир Зеленский направил главы Верховной Рады письмо с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
- Спикер Андрей Парубий отказал главе государства, так как регламент Верховной Рады позволяет созвать внеочередное пленарное заседание между пленарными заседаниями во время сессии, а на этой сессии заседаний уже не предусмотрено. Так что речь может идти лишь о внеочередной сессии.