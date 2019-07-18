У Мінську домовились про обмін: 69 – Україні, 208 – бойовикам
Джерело: брифінг представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного
Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи домовилась із представниками бойовиків про обмін 69 українських заручників на 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.
Роман Безсмертний: "Досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69.
Українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число... ми могли б навіть сьогодні зробити цей обмін. Це було підтримано навіть представниками з ОРДО і ОРЛО, але цьому заперечив Кремль, представники Москви.
Тому в кінці кінців домовлено проводити процедуру правової чистки".
Що було раніше:
На попередній зустрічі у Мінську 1 липня ТКГ не досягла прогресу в переговорах через позицію Росії. Українська сторона пропонувала покроково впроваджувати формат звільнення полонених "всіх на всіх".
Політик і дипломат Роман Безсмертний, якого президент повернув у політичну підгрупу ТКГ на переговорах у Мінську, казав напередодні, що в день чергового раунду переговорів 17 липня "ситуація має прояснитися".
Після зустрічі 17 липня стало відомо, що представники ТКГ встановили кількість осіб, які перебувають у заручниках бойовиків та в закладах української пенітенціарної системи. Також домовились провести "юридичну очистку і підготовку до взаємного звільнення".
Історія питання:
- 3 червня Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
- Кучма пропонував прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
- Він також казав, що Рада національної безпеки і оборони переглянеторгівельні обмеження стосовно ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.
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