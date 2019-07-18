У Мінську домовились про обмін: 69 – Україні, 208 – бойовикам

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Четвер, 18 липня 2019, 13:45

Джерело: брифінг представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи домовилась із представниками бойовиків про обмін 69 українських заручників на 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.

Роман Безсмертний: "Досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69.

Українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число... ми могли б навіть сьогодні зробити цей обмін. Це було підтримано навіть представниками з ОРДО і ОРЛО, але цьому заперечив Кремль, представники Москви.

Тому в кінці кінців домовлено проводити процедуру правової чистки".

Що було раніше: 

На попередній зустрічі у Мінську 1 липня ТКГ не досягла прогресу в переговорах через позицію Росії. Українська сторона пропонувала покроково впроваджувати формат звільнення полонених "всіх на всіх".

Політик і дипломат Роман Безсмертний, якого президент повернув у політичну підгрупу ТКГ на переговорах у Мінську, казав напередодні, що в день чергового раунду переговорів 17 липня "ситуація має прояснитися".

Після зустрічі 17 липня стало відомо, що представники ТКГ встановили кількість осіб, які перебувають у заручниках бойовиків та в закладах української пенітенціарної системи. Також домовились провести "юридичну очистку і підготовку до взаємного звільнення".

Історія питання:

  • 3 червня Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
  • Кучма пропонував прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Він також казав, що Рада національної безпеки і оборони переглянеторгівельні обмеження стосовно ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.

Соня Лукашова, УП

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Теми: полонені ОРДЛО Мінські угоди Донбас


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