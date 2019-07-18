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Кабмин составит список запрещенных товаров на линии разграничения

Четверг, 18 июля 2019, 18:50

Источник: МинТОТ

По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство изменит список товаров с разрешенных на запрещенные для перевезения через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Детали: Новая норма предусматривает определение списка только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Ранее в списке перечислялись только разрешенные товары.

"Это означает, что лица, пересекающие линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, вскоре смогут перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению", - говорится в сообщении.

В ближайшее время министерство утвердит соответствующий список.

В ведомстве учли предложения по запрещенным товарам со стороны общественности, представителей гуманитарных организаций, штаба ООС, других ведомств. Сотрудники МинТОТ также общались с населением на КПВВ.

Новый порядок также определяет выдачу разрешений на пересечение линии разграничения, особенности контроля за въездом-выездом из КПВВ, правила перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную территорию.

История вопроса:

  • Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
  • Украинская сторона также договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМВОТ
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