Кабмин составит список запрещенных товаров на линии разграничения
Источник: МинТОТ
По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство изменит список товаров с разрешенных на запрещенные для перевезения через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Детали: Новая норма предусматривает определение списка только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Ранее в списке перечислялись только разрешенные товары.
"Это означает, что лица, пересекающие линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, вскоре смогут перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению", - говорится в сообщении.
В ближайшее время министерство утвердит соответствующий список.
В ведомстве учли предложения по запрещенным товарам со стороны общественности, представителей гуманитарных организаций, штаба ООС, других ведомств. Сотрудники МинТОТ также общались с населением на КПВВ.
Новый порядок также определяет выдачу разрешений на пересечение линии разграничения, особенности контроля за въездом-выездом из КПВВ, правила перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную территорию.
История вопроса:
- Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
- Украинская сторона также договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.