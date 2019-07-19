Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт
Херсонський міський суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу і продовжив арешт на один місяць для бойовика "Самооборони Криму", якого затримали у червні.
Про це повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим у Facebook.
"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що захист просив відпустити бойовика під домашній арешт.
"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - відзначили у прокуратурі.
Як пояснив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний, таке рішення суду гарантуватиме, що підозрюваний у сприянні окупації Криму, не зможе перешкоджати розслідуванню і уникнути відповідальності за вчинений злочин.
"Нагадаю, що до цього внаслідок відомого рішення Конституційного суду під заставу вже вийшли обвинувачений у державній зраді заступник окупаційного "Міністерства охорони здоров‘я Республіки Крим" та автор відеороликів в YouTube з закликами до зміни меж території України", - підсумував Поночовний.
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