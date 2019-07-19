Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт

П'ятниця, 19 липня 2019, 09:26

Херсонський міський суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу і продовжив арешт на один місяць для бойовика "Самооборони Криму", якого затримали у червні.

Про це повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим у Facebook.

"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що захист просив відпустити бойовика під домашній арешт.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - відзначили у прокуратурі.

Як пояснив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний, таке рішення суду гарантуватиме, що підозрюваний у сприянні окупації Криму, не зможе перешкоджати розслідуванню і уникнути відповідальності за вчинений злочин.

"Нагадаю, що до цього внаслідок відомого рішення Конституційного суду під заставу вже вийшли обвинувачений у державній зраді заступник окупаційного "Міністерства охорони здоров‘я Республіки Крим" та автор відеороликів в YouTube з закликами до зміни меж території України", - підсумував Поночовний.

Нагадаємо: 

  • У червні правоохоронці затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який приїхав на підконтрольну Україні територію, аби поновити свій український паспорт і поїхати на заробітки за кордон.

  • 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ нацбезпеки, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати м’якіший запобіжний захід, крім тримання під вартою.

  • Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

  • У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт. 

  • 3 липня Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід обвинуваченому в державній зраді екс-заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславу Єжову на цілодобовий домашній арешт.

  • 9 липня Дніпровський райсуд Києва змінив на домашній арешт запобіжний захід для колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського, якого звинувачують у державній зраді.

Українська правда
Теми: Кримокупаціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Крим
Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою
Окупанти повідомляють про прильоти по Чонгарському мосту
Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: