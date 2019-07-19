Боевику "Самообороны Крыма" продлили арест

Херсонский городской суд отказал защите в изменении меры пресечения и продлил арест на один месяц для боевика "Самообороны Крыма", которого задержали в июне.

Об этом сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым в Facebook.

"В связи с продолжением существования рисков, о которых заявила прокуратура АР Крым при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила отпустить боевика под домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции автономии и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц без определения размера залога, поскольку преступление, в котором подозревается "самообороновец", совершено с угрозой применения насилия", - отметили в прокуратуре.

Как пояснил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный, такое решение суда будет гарантировать, что подозреваемый в содействии оккупации Крыма, не сможет препятствовать расследованию и избежать ответственности за совершенное преступление.

"Напомню, что до этого в результате известного решения Конституционного суда под залог уже вышли обвиненный в государственной измене заместитель оккупационного "Министерства здравоохранения Республики Крым" и автор видеороликов в YouTube с призывами к изменению границ территории Украины", - подытожил Поночовный.

Напомним: