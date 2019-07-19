Боевику "Самообороны Крыма" продлили арест

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Пятница, 19 июля 2019, 09:26

Херсонский городской суд отказал защите в изменении меры пресечения и продлил арест на один месяц для боевика "Самообороны Крыма", которого задержали в июне.

Об этом сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым в Facebook.

"В связи с продолжением существования рисков, о которых заявила прокуратура АР Крым при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила отпустить боевика под домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции автономии и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц без определения размера залога, поскольку преступление, в котором подозревается "самообороновец", совершено с угрозой применения насилия", - отметили в прокуратуре.

Как пояснил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный, такое решение суда будет гарантировать, что подозреваемый в содействии оккупации Крыма, не сможет препятствовать расследованию и избежать ответственности за совершенное преступление.

"Напомню, что до этого в результате известного решения Конституционного суда под залог уже вышли обвиненный в государственной измене заместитель оккупационного "Министерства здравоохранения Республики Крым" и автор видеороликов в YouTube с призывами к изменению границ территории Украины", - подытожил Поночовный.

Напомним: 

  • В июле правоохранители задержали 35-летнего боевика незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт и поехать на заработки за границу.
  • 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
  • Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, в числе которых – народный депутат Надежда Савченко, а также экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.
  • В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
  • 3 июля Голосеевский райсуд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в государственной измене экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову на круглосуточный домашний арест.
  • 9 июля Днепровский райсуд Киева изменил на домашний арест меру пресечения для бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация суд


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