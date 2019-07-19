Зеленський: Подальших дій з Парубієм не бачу

Президент Володимир Зеленський більше не звертатиметься до спікера Верховної Ради Андрія Парубія, а говоритиме вже з новим парламентом.

Про це він сказав у коментарі журналістам 19 липня.

"Подальших дій з паном Парубієм, як зі спікером цієї Верховної Ради, я більше не бачу", - сказав президент.

Таке рішення він пояснив тим, що Парубій блокував усі ідеї його команди і прохання президента про скликання позачергового пленарного засідання Ради 18 липня.

"Після його останньої відповіді я вже не бачу ніякого сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з новим парламентом", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що раніше народні депутати відмовилися розглядати внесений ним законопроект про зниження прохідного бар'єра на виборах до парламенту.

"Я дуже хотів знизити прохідний бар’єр, це були наші дві пропозиції – давайте приберемо мажоритарників і знизимо бар’єр до 3 %. І ми могли це зробити за один-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з Парубім", - розповів Зеленський.

За його словами, через таку позицію ВР, наразі багато нових партій не зможуть потрапити в парламент.

"На жаль, багато нових партій – я бачив соціологію – не зможуть подолати бар’єр. І це на жаль. І це буде через пана Парубія. Великий йому привіт", - підсумував Зеленський.

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