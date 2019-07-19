Зеленский: Дальнейших действий с Парубием не вижу
Президент Владимир Зеленский больше не станет обращаться к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, а будет говорить уже с новым парламентом.
Об этом он сказал в комментарии журналистам 19 июля.
"Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады, я больше не вижу", - сказал президент.
Такое решение он объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.
"После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный им законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.
"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения – давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием", - рассказал Зеленский.
По его словам, из-за такой позиции ВР, сейчас много новых партий не смогут попасть в парламент.
"К сожалению, много новых партий – я видел социологию – не смогут преодолеть барьер. И это к сожалению. И это будет через господина Парубия. Большой ему привет", - подытожил Зеленский.
Напомним:
- 12 июля спикер Рады Андрей Парубий закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
- До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
- Президент Владимир Зеленский дважды, 16 и 18 июля, обращался к Парубию с просьбой вне очереди собраться депутатам и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.
- На обращение президента 16 июля Парубий ответил, что закрыл последнее заседание парламента, а созвать внеочередное пленарное заседание можно только в период между пленарными заседаниями в ходе сессии Верховной Рады.
- На повторную просьбу президента собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля, Парубий ответил, что Зеленский "показывает предвыборное шоу".