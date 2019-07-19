Зеленский: Дальнейших действий с Парубием не вижу

Президент Владимир Зеленский больше не станет обращаться к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, а будет говорить уже с новым парламентом.

Об этом он сказал в комментарии журналистам 19 июля.

"Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады, я больше не вижу", - сказал президент.

Такое решение он объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.

"После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный им законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения – давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием", - рассказал Зеленский.

По его словам, из-за такой позиции ВР, сейчас много новых партий не смогут попасть в парламент.

"К сожалению, много новых партий – я видел социологию – не смогут преодолеть барьер. И это к сожалению. И это будет через господина Парубия. Большой ему привет", - подытожил Зеленский.

Напомним: