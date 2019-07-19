Помічник Зеленського мріє створити в офісі президента готель

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П'ятниця, 19 липня 2019, 12:52

Джерело: інтерв'ю виданню LB.

Помічник президента співвласник студії "Квартал 95" Сергій Шефір мріє створити в приміщенні офісу президента на Банковій п'ятизірковий готель.

Пряма мова Шефіра: "Будівлю на Банковій хотілося б віддати під музей. Хоча моя мрія - створити там п'ятизірковий готель, який буде приносити величезний прибуток. Але можна і музей зробити - такий собі український Лувр".

Деталі: Шефір також сказав, що не хотів би ночувати в будівлі, де під час нацистської окупації Києва був штаб Гестапо і де в підвалах розстрілювали людей, але він сподівається, що хтось захоче.

Якщо вдасться знайти гроші на новий офіс президента не з бюджету, то співробітники ОП сподіваються переїхати в сучасний, відкритий, прозорий офіс в Українському домі.

Що було раніше: співавтор проекту нового офісу президента архітектор Іван Юнаков розповів, що перетворення Українського дому в офіс президента можуть почати вже в серпні, на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу.

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Історія питання:

  • Президент Володимир Зеленський реорганізував Адміністрацію президента на Офіс президента, скоротивши кількість працівників.
  • Він також хоче переїхати з Банкової – можливо, для початку, в "Український дім" на Європейській площі.
  • А на Банковій пропонують влаштувати музей – і Національний художній музей України не проти.
  • 20 червня команда президента Володимира Зеленського презентувала концепцію нового офісу: там запланували фонтан з ефектами і місце для протестів.  

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Теми: Зеленський Офіс президента Адміністрація президента


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