Помощник Зеленского мечтает создать в офисе президента отель

Источник: интервью изданию LB.

Помощник президента совладелец студии "Квартал 95" Сергей Шефир мечтает создать в здании офиса президента на Банковой пятизвездочный отель.

Прямая речь Шефира: "Здание на Банковой хотелось бы отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр".

Детали: Шефир также сказал, что не хотел бы ночевать в здании, где во время нацистской оккупации Киева был штаб Гестапо и где в подвалах расстреливали людей, но он надеется, что кто-то захочет.

Если удастся найти деньги на новый офис президента не из бюджета, то сотрудники ОП надеются переехать в современный, открытый, прозрачный офис в Украинском доме.

Что было ранее: соавтор проекта нового офиса президента архитектор Иван Юнаков рассказал, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, но на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.

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