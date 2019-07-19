Помощник Зеленского мечтает создать в офисе президента отель
Источник: интервью изданию LB.
Помощник президента совладелец студии "Квартал 95" Сергей Шефир мечтает создать в здании офиса президента на Банковой пятизвездочный отель.
Прямая речь Шефира: "Здание на Банковой хотелось бы отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр".
Детали: Если удастся найти деньги на новый офис президента не из бюджета, то сотрудники ОП надеются переехать в современный, открытый, прозрачный офис в Украинском доме.
Что было ранее: соавтор проекта нового офиса президента архитектор Иван Юнаков рассказал, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, но на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.
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История вопроса:
- Президент Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию президента в Офис президента, сократив количество сотрудников.
- Он также хочет переехать с Банковой – возможно, для начала, в "Украинский дом" на Европейской площади.
- А на Банковой предлагают устроить музей – и Национальный художественный музей Украины не против.
- 20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.
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