Помощник Зеленского мечтает создать в офисе президента отель

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Пятница, 19 июля 2019, 12:52

Источник: интервью изданию LB.

Помощник президента совладелец студии "Квартал 95" Сергей Шефир мечтает создать в здании офиса президента на Банковой пятизвездочный отель.

Прямая речь Шефира: "Здание на Банковой хотелось бы отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр".

Детали: Если удастся найти деньги на новый офис президента не из бюджета, то сотрудники ОП надеются переехать в современный, открытый, прозрачный офис в Украинском доме.

Что было ранее: соавтор проекта нового офиса президента архитектор Иван Юнаков рассказал, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, но на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.

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История вопроса:

  • Президент Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию президента в Офис президента, сократив количество сотрудников.
  • Он также хочет переехать с Банковой – возможно, для начала, в "Украинский дом" на Европейской площади.
  • А на Банковой предлагают устроить музей – и Национальный художественный музей Украины не против.
  • 20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.

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Темы: Зеленский Офис президента Администрация президента


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