Українку, підозрювану у торгівлі дітьми, звільнив суд Грузії
П'ятниця, 19 липня 2019, 16:04
Грузинський суд звільнив українку Юлію Сусляк, яку підозрювали в торгівлі дітьми.
Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на грузинське видання Руставі2.
Зазначається, що справу направили до української прокуратури, так як "розслідування у справі в Грузії неможливо".
У суді додали, що до української сторони двічі зверталися за відправленням доказів, але документів ще не отримали.
Повідомляється, що на думку підозрюваної Сусляк - її справа сфабрикована.
"Мій випадок повністю сфабрикований, і я знаю, хто скоїв цей", - заявила вона.
Нагадаємо:
- Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
- За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
- ЗМІ повідомляли, що трьох дітей жінка народила сама, а ще семеро у 2017 та 2018 роках народились в Києві від сурогатних мам.
- Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.
- Засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
- Врешті-решт грузинська сторона вирішила повернути 10 дітей до України.
- В Україні надали літак для повернення дітей в Україну.