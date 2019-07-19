Українку, підозрювану у торгівлі дітьми, звільнив суд Грузії

Грузинський суд звільнив українку Юлію Сусляк, яку підозрювали в торгівлі дітьми.

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на грузинське видання Руставі2.

Зазначається, що справу направили до української прокуратури, так як "розслідування у справі в Грузії неможливо".

У суді додали, що до української сторони двічі зверталися за відправленням доказів, але документів ще не отримали.

Повідомляється, що на думку підозрюваної Сусляк - її справа сфабрикована.

"Мій випадок повністю сфабрикований, і я знаю, хто скоїв цей", - заявила вона.

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