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Українку, підозрювану у торгівлі дітьми, звільнив суд Грузії

П'ятниця, 19 липня 2019, 16:04

Грузинський суд звільнив українку Юлію Сусляк, яку підозрювали в торгівлі дітьми. 

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на грузинське видання Руставі2.

Зазначається, що справу направили до української прокуратури, так як "розслідування у справі в Грузії неможливо". 

У суді додали, що до української сторони двічі зверталися за відправленням доказів, але документів ще не отримали.

Повідомляється, що на думку підозрюваної Сусляк - її справа сфабрикована.

"Мій випадок повністю сфабрикований, і я знаю, хто скоїв цей", - заявила вона.

Нагадаємо: 

  • Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
  • За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
  • ЗМІ повідомляли, що трьох дітей жінка народила сама, а ще семеро у 2017 та 2018 роках народились в Києві від сурогатних мам.   
  • Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.
  • Засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
  • Врешті-решт грузинська сторона вирішила повернути 10 дітей до України.
  • В Україні надали літак для повернення дітей в Україну.

Теми: УкраїнаГрузіясуддіти
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