Украинку, подозреваемую в торговле детьми, освободил суд Грузии
Пятница, 19 июля 2019, 16:04
Грузинский суд освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле детьми.
Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на грузинское издание Рустави2.
Отмечается, что дело направили в украинскую прокуратуру, так как "расследование по делу в Грузии невозможно".
В суде добавили, что к украинской стороне дважды обращались за отправлением доказательств, но документы еще не получили.
Сообщается, что по мнению подозреваемой Сусляк - ее дело сфабриковано.
"Мой случай полностью сфабрикован, и я знаю, кто совершил это", - заявила она.
Напомним:
- В конце апреля стало известно, что в Грузии задержали гражданку Украины.
- По сообщению МВД Грузии, женщина планировала провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей, против нее начато уголовное дело по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми".
- СМИ сообщали, что трех детей женщина родила сама, а еще семеро в 2017 и 2018 годах родились в Киеве от суррогатных матерей.
- Детей доставили в больницу с признаками пищевой интоксикации, позже 4 подростков доставили в Тбилиси, 4 детей находились в кутаисском отделении социальной службы, еще двое продолжали лечение в клинике.
- Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.
- В конце концов грузинская сторона решила вернуть 10 детей в Украину.
- В Украине предоставили самолет для возвращения детей в Украине.