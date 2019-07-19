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Украинку, подозреваемую в торговле детьми, освободил суд Грузии

Пятница, 19 июля 2019, 16:04

Грузинский суд освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле детьми.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на грузинское издание Рустави2.

Отмечается, что дело направили в украинскую прокуратуру, так как "расследование по делу в Грузии невозможно".

В суде добавили, что к украинской стороне дважды обращались за отправлением доказательств, но документы еще не получили.

Сообщается, что по мнению подозреваемой Сусляк - ее дело сфабриковано.

"Мой случай полностью сфабрикован, и я знаю, кто совершил это", - заявила она.

Напомним:

  • В конце апреля стало известно, что в Грузии задержали гражданку Украины.
  • По сообщению МВД Грузии, женщина планировала провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей, против нее начато уголовное дело по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми".
  • СМИ сообщали, что трех детей женщина родила сама, а еще семеро в 2017 и 2018 годах родились в Киеве от суррогатных матерей.
  • Детей доставили в больницу с признаками пищевой интоксикации, позже 4 подростков доставили в Тбилиси, 4 детей находились в кутаисском отделении социальной службы, еще двое продолжали лечение в клинике. 
  • Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.
  • В конце концов грузинская сторона решила вернуть 10 детей в Украину.
  • В Украине предоставили самолет для возвращения детей в Украине.

Темы: УкраинаГрузиясуддети
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