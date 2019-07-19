Украинку, подозреваемую в торговле детьми, освободил суд Грузии

Грузинский суд освободил украинку Юлию Сусляк, которую подозревали в торговле детьми.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на грузинское издание Рустави2.

Отмечается, что дело направили в украинскую прокуратуру, так как "расследование по делу в Грузии невозможно".

В суде добавили, что к украинской стороне дважды обращались за отправлением доказательств, но документы еще не получили.

Сообщается, что по мнению подозреваемой Сусляк - ее дело сфабриковано.

"Мой случай полностью сфабрикован, и я знаю, кто совершил это", - заявила она.

Напомним: