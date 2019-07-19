Партії та кандидати прорекламувалися у Facebook на $1,8 млн – "Опора"

За парламентську виборчу кампанію партії та кандидати витратили на політичну рекламу у Facebook понад 1 мільйон 800 тисяч доларів США, тобто 48 мільйонів гривень.

Такі дані оприлюднено у проміжному звіті громадянської мережі "Опора" 19 липня з посиланням на Бібліотеку політичної реклами Facebook.

Більше 1 мільйона доларів на рекламні оголошення політичного характеру витратили публічні сторінки, що просували політичні партії та лідерів партійних виборчих списків.

Вдвічі менше – близько 500 тисяч доларів – сягали витрати в рамках просування публічних сторінок з агітацією за кандидатів у одномандатних округах.

Під час активної стадії виборчої кампанії, з 24 травня до 15 липня, у Facebook опублікували 40 427 рекламних дописів політичного характеру. Кількість рекламних дописів зростала з наближенням до дня виборів, а 72% публікацій припали на липень.

Найбільша кількість переглядів політичної реклами припадає на Київ – 14,5%, Львівську область – 9,28% та Дніпропетровську область – 7,61%. Найменшу кількість політичної реклами у Facebook бачили жителі Луганської – 0,71% та Херсонської областей.

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Найбільше коштів – близько 230 тисяч доларів – на агітацію у Facebook витратила політична партія "Голос", розмістивши у соцмережі 470 рекламних записів. У проміжному звіті партія зазначила витрати на рекламні послуги в соцмережі у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Партія "Європейська Солідарність" із 23 травня до 15 липня розмістила у Facebook 250 рекламних дописів на суму більше 209 780 доларів.

Обидві партії найчастіше таргетувала свої рекламні повідомлення на жителів Києва та Львівської області, найменше – на жителів східних та південних областей.

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" розмістила у Facebook 76 рекламних повідомлень загальною вартістю понад 72 тисячі доларів. Агітаційні матеріали партії оплачували ТОВ "Сучасні рекламні рішення" та ГО "Я за Тимошенко".

Партія "Слуга народу" витратила на рекламу у Facebook понад 47 тисяч доларів. Найбільше переглядів політичної реклами припадає на виборців Львівської області та Києва, найменше – Луганської області. У проміжному фінансовому звіті відображено 10 платежів за рекламу в інтернет-ЗМІ на суму 45900 гривень.

"Опозиційна платформа – За Життя" розмістила у Facebook 2 350 рекламних публікацій на суму більше 47 тисяч доларів.

"Партія Шарія" витратила понад 44 533 доларів на розміщення 1 607 рекламних дописів у Facebook.

"Самопоміч" розмістила у Facebook 199 рекламних оголошень на суму понад 38 тисяч доларів.

"Опозиційний блок" за розміщення 336 агітаційних матеріалів у Facebook заплатив понад 36 тисяч доларів.

Партія "Українська стратегія Гройсмана" на розміщення 103 рекламних дописів у Facebook витратила більше 30 тисяч доларів.

Збільшилася кількість публікацій із елементами "чорного піару", проте здебільшого їх поширювали проти кандидатів в одномандатних округах.