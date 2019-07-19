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Партии и кандидаты прорекламировались в Facebook на $1,8 млн – "Опора"

Пятница, 19 июля 2019, 16:31

За парламентскую избирательную кампанию партии и кандидаты потратили на политическую рекламу в Facebook более 1 миллиона 800 тысяч долларов США, то есть 48 миллионов гривен.

Такие данные обнародованы в промежуточном отчете гражданской сети "Опора" 19 июля со ссылкой на Библиотеку политической рекламы Facebook.

Более 1 миллиона долларов на рекламные объявления политического характера потратили публичные страницы, продвигавшие политические партии и лидеров партийных избирательных списков.

Вдвое меньше – около 500 тысяч долларов – достигали расходы в рамках продвижения публичных страниц с агитацией за кандидатов в одномандатных округах.

Во время активной стадии избирательной кампании, с 24 мая по 15 июля, в Facebook опубликовали 40427 рекламных сообщений политического характера. Количество рекламных сообщений росло по мере приближения ко дню выборов, а 72% публикаций пришлись на июль.

Наибольшее количество просмотров политической рекламы приходится на Киев – 14,5%, Львовскую область – 9,28% и Днепропетровскую область – 7,61%. Наименьшее количество политической рекламы в Facebook видели жители Луганской – 0,71% и Херсонской областей.

Больше всего средств – около 230 тысяч долларов – на агитацию в Facebook потратила политическая партия "Голос", разместив в соцсети 470 рекламных записей. В промежуточном отчете партия указала расходы на рекламные услуги в соцсети в размере 1,5 миллиона гривен.

Партия "Европейская Солидарность" с 23 мая по 15 июля разместила в Facebook 250 рекламных сообщений на сумму более 209 780 долларов.

Обе партия чаще всего таргетировали свои рекламные сообщения на жителей Киева и Львовской области, меньше всего – на жителей восточных и южных областей.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" разместило в Facebook 76 рекламных сообщений общей стоимостью более 72 тысяч долларов. Агитационные материалы партии оплачивали ООО "Современные рекламные решения" и ОО "Я за Тимошенко".

Партия "Слуга народа" потратила на рекламу в Facebook более 47 тысяч долларов. Больше всего просмотров политической рекламы приходится на избирателей Львовской области и Киева, меньше всего - Луганской области. В промежуточном финансовом отчете отражено 10 платежей за рекламу в интернет-СМИ на сумму 45900 гривен.

"Оппозиционная платформа – За Жизнь" разместила в Facebook 2350 рекламных публикаций на сумму более 47 тысяч долларов.

"Партия Шария" потратила более 44533 долларов на размещение 1607 рекламных сообщений в Facebook.

"Самопомич" разместила в Facebook 199 рекламных объявлений на сумму более 38 тысяч долларов.

"Оппозиционный блок" за размещение 336 агитационных материалов в Facebook заплатил больше 36 тысяч долларов.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" на размещение 103 рекламных сообщений в Facebook потратила более 30 тысяч долларов.

Увеличилось количество публикаций с элементами "черного пиара", однако по большей части их распространяли против кандидатов в одномандатных округах.

Темы: виборырекламаfacebook
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