Клопотання Денісової щодо українських моряків передали МЗС РФ
П'ятниця, 19 липня 2019, 16:59
Джерело: сторінка у Facebook Людмили Денісової.
Повірений у справах України в Росії Василь Покотило передав Міністерству закордонних справ РФ клопотання про звільнення українським моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денісової.
Пряма мова: "Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо на відповідь!".
Історія питання:
- 15 липня Денісова обговорила в Києві з її російською колегою Тетяною Москальковою питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні. Москалькова нагадала про важливість розмови між президентами.
- 17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям.
- Омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських моряків під особисте зобов’язання.
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ.
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Українська правда