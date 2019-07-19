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Клопотання Денісової щодо українських моряків передали МЗС РФ

П'ятниця, 19 липня 2019, 16:59

Джерело: сторінка у Facebook Людмили Денісової.

Повірений у справах України в Росії Василь Покотило передав Міністерству закордонних справ РФ клопотання про звільнення українським моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денісової.

Пряма мова: "Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо на відповідь!".

Історія питання:

  • 15 липня Денісова обговорила в Києві з її російською колегою Тетяною Москальковою питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні. Москалькова нагадала про важливість розмови між президентами.
  • 17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям. 
  • Омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських моряків під особисте зобов’язання.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ.

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Українська правда
Теми: омбудсменморякиРосія
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