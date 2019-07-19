Клопотання Денісової щодо українських моряків передали МЗС РФ

Джерело: сторінка у Facebook Людмили Денісової.

Повірений у справах України в Росії Василь Покотило передав Міністерству закордонних справ РФ клопотання про звільнення українським моряків під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денісової.

Пряма мова: "Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо на відповідь!".

Історія питання:

15 липня Денісова обговорила в Києві з її російською колегою Тетяною Москальковою питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні. Москалькова нагадала про важливість розмови між президентами.

17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям.

Омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських моряків під особисте зобов’язання.

11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ.

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