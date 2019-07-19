Ходатайство Денисовой относительно украинских моряков передали МИД РФ

Источник: страница в Facebook Людмилы Денисовой.

Поверенный в делах Украины в России Василий Покотило передал Министерству иностранных дел РФ ходатайство об освобождении украинских моряков под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Прямая речь: "Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа!".

История вопроса:

15 июля Денисова обсудила в Киеве с ее русской коллегой Татьяной Москальковой вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Москалькова напомнила о важности разговора между президентами.

17 июля российский суд продлил арест до осени всем 24 пленным украинцам.

Омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне освободить украинских моряков под личное обязательство.

11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ.

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