Ходатайство Денисовой относительно украинских моряков передали МИД РФ
Источник: страница в Facebook Людмилы Денисовой.
Поверенный в делах Украины в России Василий Покотило передал Министерству иностранных дел РФ ходатайство об освобождении украинских моряков под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Прямая речь: "Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа!".
История вопроса:
- 15 июля Денисова обсудила в Киеве с ее русской коллегой Татьяной Москальковой вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Москалькова напомнила о важности разговора между президентами.
- 17 июля российский суд продлил арест до осени всем 24 пленным украинцам.
- Омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне освободить украинских моряков под личное обязательство.
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ.
Узнать больше:
Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua