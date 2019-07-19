Ходатайство Денисовой относительно украинских моряков передали МИД РФ

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Пятница, 19 июля 2019, 16:59

Источник: страница в Facebook Людмилы Денисовой.

Поверенный в делах Украины в России Василий Покотило передал Министерству иностранных дел РФ ходатайство об освобождении украинских моряков под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Прямая речь: "Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа!".

История вопроса:

  • 15 июля Денисова обсудила в Киеве с ее русской коллегой Татьяной Москальковой вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Москалькова напомнила о важности разговора между президентами.
  • 17 июля российский суд продлил арест до осени всем 24 пленным украинцам.
  • Омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне освободить украинских моряков под личное обязательство.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ.

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Украинская правда

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Темы: омбудсмен моряки Росcия


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