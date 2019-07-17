Денісова запропонувала РФ особисто взяти моряків на поруки

Джерело: Денісова у Facebook

Омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських моряків під особисте зобов’язання.

Пряма мова: "Безумовно залишаються інші формати звільнення моряків з-під варти. Зокрема, таке право має слідчий, і якщо будуть домовленості та політична воля – це станеться".

"У кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде".

Що передувало: Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання слідчих ФСБ і продовжив арешт на три місяці всім 24 полоненим РФ морякам.

Водночас, у середу, 17 липня Кремль заперечив проведення переговорів з Україною про обмін полоненими.

Історія питання:

15 липня Денісова обговорила в Києві з її російською колегою Тетяною Москальковою питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні. Москалькова нагадала про важливість розмови між президентами.

11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ.

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