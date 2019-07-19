Генпрокурор показав як у Бориспільській мерії ділили гроші

Джерело: Facebook Луценка

Генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив відео з прихованої камери, на якому посадовці Бориспільської міської ради ділять між собою хабар, який випросили у підприємців.

Пряма мова: "Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн".

Що сталося раніше: Чиновників Бориспільської ради спіймали на отриманні хабара.

Ці гроші вони отримували від підприємців за "укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти".

У прокуратурі повідомляли, що в міськраді Борисполя та у помешканнях зловмисників тривають обшуки.

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