Генпрокурор показав як у Бориспільській мерії ділили гроші
Джерело: Facebook Луценка
Генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив відео з прихованої камери, на якому посадовці Бориспільської міської ради ділять між собою хабар, який випросили у підприємців.
Пряма мова: "Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн".
Що сталося раніше: Чиновників Бориспільської ради спіймали на отриманні хабара.
Ці гроші вони отримували від підприємців за "укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти".
У прокуратурі повідомляли, що в міськраді Борисполя та у помешканнях зловмисників тривають обшуки.
Історія питання:
- 10 липня президент Володимир Зеленський у Борисполі змусив секретаря міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч після того, як дізнався про його судимість.
- Також на зустрічі з посадовцями у Борисполі Зеленський посперечався з міським головою Анатолієм Федорчуком про забруднення озер фекаліями.