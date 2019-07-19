Генпрокурор показав як у Бориспільській мерії ділили гроші

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П'ятниця, 19 липня 2019, 18:45

Джерело: Facebook Луценка

Генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив відео з прихованої камери, на якому посадовці Бориспільської міської ради ділять між собою хабар, який випросили у підприємців.

Пряма мова: "Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн".

Що сталося раніше: Чиновників Бориспільської ради спіймали на отриманні хабара. 

Ці гроші вони отримували від підприємців за "укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти".

У прокуратурі повідомляли, що в міськраді Борисполя та у помешканнях зловмисників тривають обшуки.

Історія питання:

  • 10 липня президент Володимир Зеленський у Борисполі змусив секретаря міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч після того, як дізнався про його судимість.
  • Також на зустрічі з посадовцями у Борисполі Зеленський посперечався з міським головою Анатолієм Федорчуком про забруднення озер фекаліями.

Українська правда

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Теми: хабар Генпрокуратура Луценко


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