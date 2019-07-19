Генпрокурор показал как в Борисполе делили деньги

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Пятница, 19 июля 2019, 18:45

Источник: Facebook Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал видео со скрытой камеры, на котором чиновники Бориспольского городского совета делят между собой взятку, которую выпросили у предпринимателей.

Прямая речь: "Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен".

Что случилось раньше: Чиновников Бориспольского совета поймали на получении взятки.

Эти деньги они получали от предпринимателей за "заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства".

В прокуратуре сообщали, что в горсовете Борисполя и в помещениях злоумышленников идут обыски.

Історія питання:

  • 10 июля президент Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу после того, как узнал о его судимости.
  • Также на встрече с чиновниками в Борисполе Зеленский поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями.

Украинская правда

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Темы: взятка Генпрокуратура Луценко


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