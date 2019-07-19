На Донбасі поменшало обстрілів з боку бойовиків
Джерело: Операція об’єднаних сил
Від початку доби станом на 8 годину вечора бойовики тричі обстріляли українські позиції, без втрат.
Деталі: Найманці РФ стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойовики обстріляли околиці Широкиного, Богданівки та Кримського.
Історія питання:
- Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
- Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
- 18 липня бойовики шість разів обстріляли українські позиції, одного бійця поранили.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua