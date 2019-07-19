На Донбасі поменшало обстрілів з боку бойовиків

Деталі: Найманці РФ стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку доби станом на 8 годину вечора бойовики тричі обстріляли українські позиції, без втрат.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"