На Донбасі поменшало обстрілів з боку бойовиків

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П'ятниця, 19 липня 2019, 21:55

Джерело: Операція об’єднаних сил

Від початку доби станом на 8 годину вечора бойовики тричі обстріляли українські позиції, без втрат.

Деталі: Найманці РФ стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики обстріляли околиці Широкиного, Богданівки та Кримського.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
  • Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
  • 18 липня бойовики шість разів обстріляли українські позиції, одного бійця поранили.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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