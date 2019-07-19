На Донбассе сократилось количество обстрелов со стороны боевиков

Источник: Операция объединенных сил

С начала суток по состоянию на 8 час вечера боевики трижды обстреляли украинские позиции, без потерь.

Детали: Наемники РФ стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли окрестности Широкиного, Богдановки и Крымского.

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