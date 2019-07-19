На Донбассе сократилось количество обстрелов со стороны боевиков
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Пятница, 19 июля 2019, 21:55
Источник: Операция объединенных сил
С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции, без потерь.
Детали: Наемники РФ стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевики обстреляли окрестности Широкиного, Богдановки и Крымского.
История вопроса:
- Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
- Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.
- 18 июля боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, одного бойца ранили.
Украинская правда
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