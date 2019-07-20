Вбивство Сармата: Нардепи-свідки не з'явилися на допит
Субота, 20 липня 2019, 13:35
Нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", не з’явилися на допит.
Про це 20 липня повідомляє Hromadske.
Як зазначив начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін, депутати відмовилися від допиту.
"Об 11:50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", - зазначив Аброськін
Він додав, що відмова нібито пов'язана з їхньою участю у виборчому процесі.
Нагадаємо:
- Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.
- 1 серпня поліція повідомила, що затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві.
- Перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
- У грудні 2018 року поліція заявила, що затримала ймовірного замовника вбивства "Сармата".
- У поліції заявляли, що не виключають причетності нардепа Олександра Пономарьова до вбивства Олешка.
- 19 липня слідство у справі про вбивство Олешка викликало на допит в якості свідка нардепа від "Волі народу" Олександра Пономарьова, який бере участь у парламентських виборах на мажоритарному окрузі від партії "Опозиційна платформа - За життя".
- У Пономарьова заперечують, що його викликали на допит не у справі про вбивство Олешка.
- За даними нардепа Мустафи Найєма, Пономарьова разом з нардепом Сергієм Валентіровим (БПП) можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешка.
- Наразі в об'єднаній справі про вбивство Олешка та напад на родину Поплавських у Дніпрі фігурують 11 осіб: Артем Матюшин, Олександр Обухов, Микола Ломака, Максим Владимеренков, Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — їм інкримінують умисне вбивство, Тарас Мовчан, Денис Зеленкін - їх підозрюють у стеженні за "Сарматом", Сергій Смірнов та Руслан Кузнєцов - їх підозрюють у розбійному нападі у Дніпрі.