Вбивство Сармата: Нардепи-свідки не з'явилися на допит

Нардепи Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", не з’явилися на допит.

Про це 20 липня повідомляє Hromadske.

Як зазначив начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін, депутати відмовилися від допиту.

"Об 11:50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", - зазначив Аброськін

Він додав, що відмова нібито пов'язана з їхньою участю у виборчому процесі.

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