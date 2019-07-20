Убийство Сармата: Нардепы-свидетели не явились на допрос

Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", не явились на допрос.

Об этом 20 июля сообщает Hromadske.

Как отметил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, депутаты отказались от допроса.

"В 11:50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, представляющий интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию указанные лица не прибудут", - отметил Аброськин

Он добавил, что отказ якобы связан с их участием в избирательном процессе.

Напомним: