Убийство Сармата: Нардепы-свидетели не явились на допрос
Суббота, 20 июля 2019, 13:35
Нардепы Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко "Сармата", не явились на допрос.
Об этом 20 июля сообщает Hromadske.
Как отметил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, депутаты отказались от допроса.
"В 11:50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, представляющий интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию указанные лица не прибудут", - отметил Аброськин
Он добавил, что отказ якобы связан с их участием в избирательном процессе.
Напомним:
- Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
- 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
- Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
- В декабре 2018 года полиция заявила, что задержала вероятного заказчика убийства "Сармата".
- В полиции заявляли, что не исключают причастности нардепа Александра Пономарева к убийству Олешко.
- 19 июля следствие по делу об убийстве Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля нардепа от "Воли народа" Александра Пономарева, который принимает участие в парламентских выборах по мажоритарному округу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- У Пономарева отрицают, что его вызвали на допрос не по делу об убийстве Олешко.
- По данным нардепа Мустафы Найема, Пономарева вместе с нардепом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.
- В настоящее время в объединенном деле об убийстве Олешко и нападении на семью Поплавских в Днепре фигурируют 11 человек: Артем Матюшин, Александр Обухов, Николай Ломако, Максим Владимеренков, Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - им инкриминируют умышленное убийство,Тарас Мовчан и Денис Зеленкин - их подозревают в слежке за "Сарматом", Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов - их подозревают в разбойном нападении в Днепре.