РосЗМІ повідомляють про смерть президента Туркменістану
У неділю низка російських ЗМІ з посиланням на джерела повідомила про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.
Згодом російський ТАСС з посиланням на заяву посольства Туркменістану у Москві оприлюднив інформацію про спростування повідомлення про смерть Бердимухамедова.
Так, політолог, директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан повідомив "Говорить Москва" про смерть Бердимухамедова з посиланням на джерела у столиці республіки.
"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють у спецслужбах, вони передають, що це так, що це сталося, коли він вийшов у відпустку", - сказав він.
Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. У неділю про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах. Він посилався на неназвану туркменську опозицію.
Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" із посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.
Як пише "Ехо Москви", про смерть Бердимухамедова пише російська преса з посиланням на чутки, які циркулюють в соціальних мережах, а також на неназвані джерела в туркменської опозиції.
Тим часом, місцевий сайт "Хроніка Туркменістану" ще в червні писав, що чиновникам доручили спростовувати чутки про хворобу президента.
Гурбангули Бердимухамедов очолив Туркменістан після смерті Сапармурата Ніязова (Туркменбаші) у 2006 році. У 2017 році був переобраний на третій термін, набравши понад 97 відсотків голосів виборців. А незадовго до цього до конституції країни були внесені зміни, які збільшили термін президентських повноважень з 5 до 7 років.
13 червня цього року Бердимухамедов взяв участь у військових навчаннях, де стріляв по мішенях під час їзди на велосипеді.
У липні 2018 року у мережі розповсюджували відео, як Бердимухамедов разом з онуком читав реп.
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