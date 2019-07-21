РосЗМІ повідомляють про смерть президента Туркменістану

У неділю низка російських ЗМІ з посиланням на джерела повідомила про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.

Згодом російський ТАСС з посиланням на заяву посольства Туркменістану у Москві оприлюднив інформацію про спростування повідомлення про смерть Бердимухамедова.

Так, політолог, директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан повідомив "Говорить Москва" про смерть Бердимухамедова з посиланням на джерела у столиці республіки.

"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють у спецслужбах, вони передають, що це так, що це сталося, коли він вийшов у відпустку", - сказав він.

Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. У неділю про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах. Він посилався на неназвану туркменську опозицію.

Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" із посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.

Як пише "Ехо Москви", про смерть Бердимухамедова пише російська преса з посиланням на чутки, які циркулюють в соціальних мережах, а також на неназвані джерела в туркменської опозиції.

Тим часом, місцевий сайт "Хроніка Туркменістану" ще в червні писав, що чиновникам доручили спростовувати чутки про хворобу президента.

Гурбангули Бердимухамедов очолив Туркменістан після смерті Сапармурата Ніязова (Туркменбаші) у 2006 році. У 2017 році був переобраний на третій термін, набравши понад 97 відсотків голосів виборців. А незадовго до цього до конституції країни були внесені зміни, які збільшили термін президентських повноважень з 5 до 7 років.

13 червня цього року Бердимухамедов взяв участь у військових навчаннях, де стріляв по мішенях під час їзди на велосипеді.

У липні 2018 року у мережі розповсюджували відео, як Бердимухамедов разом з онуком читав реп.