РосЗМІ повідомляють про смерть президента Туркменістану

16637 переглядів
Неділя, 21 липня 2019, 17:18

У неділю низка російських ЗМІ з посиланням на джерела повідомила про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.

Згодом російський ТАСС з посиланням на заяву посольства Туркменістану у Москві оприлюднив інформацію про спростування повідомлення про смерть Бердимухамедова. 

Так, політолог, директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан повідомив "Говорить Москва" про смерть Бердимухамедова з посиланням на джерела у столиці республіки.

"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють у спецслужбах, вони передають, що це так, що це сталося, коли він вийшов у відпустку", - сказав він.

Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. У неділю про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах. Він посилався на неназвану туркменську опозицію.

Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" із посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.

Як пише "Ехо Москви", про смерть Бердимухамедова пише російська преса з посиланням на чутки, які циркулюють в соціальних мережах, а також на неназвані джерела в туркменської опозиції.

Тим часом, місцевий сайт "Хроніка Туркменістану" ще в червні писав, що чиновникам доручили спростовувати чутки про хворобу президента.

Гурбангули Бердимухамедов очолив Туркменістан після смерті Сапармурата Ніязова (Туркменбаші) у 2006 році. У 2017 році був переобраний на третій термін, набравши понад 97 відсотків голосів виборців. А незадовго до цього до конституції країни були внесені зміни, які збільшили термін президентських повноважень з 5 до 7 років.

13 червня цього року Бердимухамедов взяв участь у військових навчаннях, де стріляв по мішенях під час їзди на велосипеді.

У липні 2018 року у мережі розповсюджували відео, як Бердимухамедов разом з онуком читав реп.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Туркменістан Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У посольстві спростували повідомлення про смерть Бердимухамедова - росЗМІ 21 липня 2019, 18:51
У Туркменістані облава на людей, у яких в туалеті газети з президентом 25 травня 2018, 16:21
Туркменістан переобрав "вічного президента". Чи скористається цим Україна? 13 лютого 2017, 14:37
Усі новини
Головні новини
У "Голосі" мають умови коаліції з Порошенком і Тимошенком
Зеленський хоче об'єднати три міністерства в одне
Зеленський про прем’єра і Раду: Запрошуємо Вакарчука до розмови
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ
Усі новини
Фото

13 непотрібних винаходів, які змусять вас посміхнутися

здоров'я

Викидень – це часте явище: симптоми і коли вагітніти знову

посміхніться!

10 коміксів про те, як бути дівчиною