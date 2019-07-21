У посольстві спростували повідомлення про смерть Бердимухамедова - росЗМІ

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Неділя, 21 липня 2019, 18:51

Повідомлення про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова не відповідають дійсності.

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на посольство Туркменістану у Москві.

"Це абсолютна брехня, - заявив представник посольства. - Ми спростовуємо ці повідомлення".

Раніше росЗМІ з посиланням на джерела поширили інформацію про смерть президента Туркменістану.

Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. У неділю про його смерть, посилаючись на неназвану туркменську опозицію, повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах. 

Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" із посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.

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Теми: Туркменістан Росія ЗМІ


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