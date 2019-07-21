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РосСМИ сообщают о смерти президента Туркменистана

Воскресенье, 21 июля 2019, 17:18

Ряд российских СМИ в воскресенье со ссылкой на источники сообщает о смерти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Позже российский ТАСС со ссылкой на заявление посольства Туркменистана в Москве обнародовал информацию об опровержении сообщения о смерти Бердымухамедова.

Политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев сообщил "Говорит Москва" о смерти Бердымухамедова со ссылкой на источники в столице республики.

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сказал он.

Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. В воскресенье о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Как пишет "Эхо Москвы", о смерти Бердымухамедова пишет российская пресса со ссылкой на слухи, которые циркулируют в социальных сетях, а также на неназванные источники в туркменской оппозиции.

Тем временем, местный сайт "Хроника Туркменистана" еще в июне писал, что чиновникам поручили опровергать слухи о болезни президента.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан после смерти Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) в 2006 году. В 2017 году был переизбран на третий срок, набрав более 97 процентов голосов избирателей. А незадолго до этого в конституцию страны были внесены изменения, которые увеличили срок президентских полномочий с 5 до 7 лет.

13 июня этого года Бердымухамедов принял участие в военных учениях, где стрелял по мишеням во время езды на велосипеде.

В июле 2018 в сети распространяли видео, как Бердымухамедов вместе с внуком читал рэп.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТуркменистанРосcия
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