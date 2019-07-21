В посольстве опровергли сообщение о смерти Бердымухамедова - росСМИ
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на посольство Туркменистана в Москве.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".
Ранее росСМИ со ссылкой на источники распространили информацию о смерти президента Туркменистана.
Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. В воскресенье о его смерти, ссылаясь на неназванную туркменскую оппозицию, сообщил Telegram канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.
Днем ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.
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