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В посольстве опровергли сообщение о смерти Бердымухамедова - росСМИ

Воскресенье, 21 июля 2019, 18:51

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на посольство Туркменистана в Москве.

"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".

Ранее росСМИ со ссылкой на источники распространили информацию о смерти президента Туркменистана.

Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. В воскресенье о его смерти, ссылаясь на неназванную туркменскую оппозицию, сообщил Telegram канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

Днем ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Темы: ТуркменистанРосcияСМИ
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