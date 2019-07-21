С полуночи боевики придерживаются "режима тишины"

Источник: Операция объединенных сил

На Донбассе с полуночи 21 июля не было ни одного обстрела позиций Объединенных сил.

Штаб: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано".

Детали: С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие", которое бессрочно запрещает ведение огня.

В документе Трехсторонней контактной группы за открытие огня предусмотрена дисциплинарная ответственность. Случаи нарушений "режима тишины" будут сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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