С полуночи боевики придерживаются "режима тишины"
650 просмотров
Воскресенье, 21 июля 2019, 19:31
Источник: Операция объединенных сил
На Донбассе с полуночи 21 июля не было ни одного обстрела позиций Объединенных сил.
Штаб: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано".
Детали: С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие", которое бессрочно запрещает ведение огня.
В документе Трехсторонней контактной группы за открытие огня предусмотрена дисциплинарная ответственность. Случаи нарушений "режима тишины" будут сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
История вопроса:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua