С полуночи боевики придерживаются "режима тишины"

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Воскресенье, 21 июля 2019, 19:31

Источник: Операция объединенных сил

На Донбассе с полуночи 21 июля не было ни одного обстрела позиций Объединенных сил.

Штаб: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано".

Детали: С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие", которое бессрочно запрещает ведение огня. 

В документе Трехсторонней контактной группы за открытие огня предусмотрена дисциплинарная ответственность. Случаи нарушений "режима тишины" будут сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

История вопроса:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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