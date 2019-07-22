Порошенка знову викликали на допит
Джерело: ZN.UA з посиланням на прес-службу ДБР
Державне бюро розслідувань повторно викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит 25 липня.
Що передувало: Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня. 12 липня у Порошенка повідомили, що не отримували виклику на допит у якості свідка (на 17 липня).
Крім того, адвокат Порошенка Ігор Головань у листі до бюро від 16 липня зазначив, що він часто перебуває за межами Києва і "не має можливості прибути на допит, оскільки істотно зайнятий у діяльності, що пов’язана з виборами".
Історія питання:
- Порошенка кличуть до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
- Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.
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