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Порошенко снова вызвали на допрос

Понедельник, 22 июля 2019, 21:39

Источник: ZN.UA со ссылкой на пресс-службу ГБР

Госбюро расследований повторно вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 25 июля.

Что предшествовало: Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. 12 июля у Порошенко сообщили, что не получали вызова на допрос в качестве свидетеля (на 17 июля).

Кроме того, адвокат Порошенко Игорь Головань в письме к бюро от 16 июля отметил, что Порошенко часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят деятельностью, связанной с выборами".

История вопроса:

  • Порошенко зовут в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).
  • 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.
  • Он также возмутился, что в Госбюро произошла утечка информации о деле, в котором фигурирует Порошенко.

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Темы: ГБРПорошенко
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