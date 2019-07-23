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На Донбасі окупанти порушили "режим тиші"

Вівторок, 23 липня 2019, 12:57

Джерело: денне зведення Міністерства оборони

На Донбасі 23 липня російсько-окупаційні війська один раз застосовували зброю по позиціях українських військових.

Деталі: О 08.50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Луганського.

Втрат серед українських воїнів внаслідок ворожого обстрілу немає. Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші".

Що відбулося раніше: У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що до окупованого Донецька прибули групи російських снайперів для знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
  • Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за його порушення.
  • Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі порушення незаконними підрозділами режиму припинення вогню та здійснення ними збройних провокацій й обстрілів наших позицій, чи мирних населених пунктів, відповідно до чинного законодавства України, Об’єднані сили мають право й зобов’язані забезпечити збереження життя та здоров’я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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