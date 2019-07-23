На Донбасі окупанти порушили "режим тиші"

Джерело: денне зведення Міністерства оборони

На Донбасі 23 липня російсько-окупаційні війська один раз застосовували зброю по позиціях українських військових.

Деталі: О 08.50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Луганського.

Втрат серед українських воїнів внаслідок ворожого обстрілу немає. Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші".

Що відбулося раніше: У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що до окупованого Донецька прибули групи російських снайперів для знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування.

Історія питання: