На Донбассе оккупанты нарушили "режим тишины"

Источник: дневная сводка Министерства обороны

На Донбассе 23 июля российско-оккупационные войска один раз применяли оружие по позициям украинских военных.

Детали: В 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по защитниках Луганского.

Потерь среди украинских воинов в результате вражеского обстрела нет. Огонь украинские военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины".

Что произошло ранее: В штабе Операции объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения.

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