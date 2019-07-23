На Донбассе оккупанты нарушили "режим тишины"
Источник: дневная сводка Министерства обороны
На Донбассе 23 июля российско-оккупационные войска один раз применяли оружие по позициям украинских военных.
Детали: В 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по защитниках Луганского.
Потерь среди украинских воинов в результате вражеского обстрела нет. Огонь украинские военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины".
Что произошло ранее: В штабе Операции объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов для уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения.
История вопроса:
- Представители Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО, договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
- Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность за его нарушение.
- Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае нарушения незаконными подразделениями режима прекращения огня и осуществления ими вооруженных провокаций и обстрелов позиций ООС, или мирных населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством Украины, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории.
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