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Бойовики порушили заборону стріляти

Вівторок, 23 липня 2019, 22:07

Від початку поточної доби окупанти один раз порушили безстрокову заборону на використання зброї, що вступила в силу 21 липня.

Про це інформували Об’єднані сили на Донбасі.

Бойовики застосували автоматичний гранатомет та стрілецьку зброю.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського з боку Нижнього Лозового", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
  • 23 липня у штабі ООС заявили, що до окупованого Донецька прибули групи російських снайперів з метою "здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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