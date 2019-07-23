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Боевики нарушили запрет стрелять

Вторник, 23 июля 2019, 22:07

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили вступивший в силу 21 июля бессрочный запрет на использование оружия.

Об этом информировали Объединенные силы на Донбассе.

Боевики применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского со стороны Нижнего Лозового", - гласит сообщение.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
  • В штабе Операции объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов с целью "осуществления обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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