Боевики нарушили запрет стрелять

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Вторник, 23 июля 2019, 22:07

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили вступивший в силу 21 июля бессрочный запрет на использование оружия.

Об этом информировали Объединенные силы на Донбассе.

Боевики применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского со стороны Нижнего Лозового", - гласит сообщение.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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