Боевики нарушили запрет стрелять

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили вступивший в силу 21 июля бессрочный запрет на использование оружия.

Об этом информировали Объединенные силы на Донбассе.

Боевики применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского со стороны Нижнего Лозового", - гласит сообщение.

Напомним: