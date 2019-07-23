Боевики нарушили запрет стрелять
Вторник, 23 июля 2019, 22:07
С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили вступивший в силу 21 июля бессрочный запрет на использование оружия.
Об этом информировали Объединенные силы на Донбассе.
Боевики применили автоматический гранатомет и стрелковое оружие.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского со стороны Нижнего Лозового", - гласит сообщение.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
- В штабе Операции объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов с целью "осуществления обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ".
Украинская правда