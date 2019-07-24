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Єфремов вийшов із СІЗО і хоче довести, що багато регіоналів "добрі і порядні"

Середа, 24 липня 2019, 12:25

Екс-голова парламентської фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов 24 липня вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.

Про це повідомляє ТСН.

Відзначається, що Єфремов вийшов з СІЗО близько 8 ранку, жодних речей у руках не ніс.

Екс-регіонала зустрів його адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover, яким Єфремов пересувається у Києві.

 
скриншот з відео ТСН

За словами Єфремова, наразі він усі свої сили спрямує на відбілення репутації як своєї особистої, так і Партії регіонів, яка нині не існує.

"Для мене головне завдання – довести, що я як член Партії регіонів зовсім невинний, і що понад мільйон людей, які були у Партії регіонів, – це добрі, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями", - запевняє Єфремов.

Він також додав, що в нинішній політичній ситуації в країні розбирається мало, оскільки був обмежений у надходженні інформації. 

"Це не говорить про те, що я зав'язую з якоюсь політикою. Але коли ти три роки просидів у в'язниці, розповідати про те, що ти будеш зараз когось наставляти, – це по-дурному", - заявив Єфремов. 

"Українська правда" намагалася отримати коментарі у Солодка, але він наразі на дзвінки не відповідає. Так само не піднімають слухавку у Старобільському СІЗО.

У прес-службі прокуратури Луганської області порадили звернутися до Генеральної прокуратури.

Речник ГПУ Андрій Лисенко відповів, що знає про рішення суду, а про те, коли Єфремов вийшов з СІЗО і чи вийшов на даний момент, відповісти не зміг. Він також відзначив, що людину, яка перебуває під арештом, має супроводжувати служба виконання покарань.

Телефони Державної кримінально-виконавчої служби наразі теж не відповідають.

Нагадаємо:

  • 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримализа підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
  • 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
  • Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
  • 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.
  • 22 липня стало відомо, що Єфремова відпустили під домашній арешт.

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Теми: Єфремов
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