Єфремов вийшов із СІЗО і хоче довести, що багато регіоналів "добрі і порядні"
Екс-голова парламентської фракції "Партія регіонів" Олександр Єфремов 24 липня вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.
Про це повідомляє ТСН.
Відзначається, що Єфремов вийшов з СІЗО близько 8 ранку, жодних речей у руках не ніс.
Екс-регіонала зустрів його адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover, яким Єфремов пересувається у Києві.
За словами Єфремова, наразі він усі свої сили спрямує на відбілення репутації як своєї особистої, так і Партії регіонів, яка нині не існує.
"Для мене головне завдання – довести, що я як член Партії регіонів зовсім невинний, і що понад мільйон людей, які були у Партії регіонів, – це добрі, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями", - запевняє Єфремов.
Він також додав, що в нинішній політичній ситуації в країні розбирається мало, оскільки був обмежений у надходженні інформації.
"Це не говорить про те, що я зав'язую з якоюсь політикою. Але коли ти три роки просидів у в'язниці, розповідати про те, що ти будеш зараз когось наставляти, – це по-дурному", - заявив Єфремов.
"Українська правда" намагалася отримати коментарі у Солодка, але він наразі на дзвінки не відповідає. Так само не піднімають слухавку у Старобільському СІЗО.
У прес-службі прокуратури Луганської області порадили звернутися до Генеральної прокуратури.
Речник ГПУ Андрій Лисенко відповів, що знає про рішення суду, а про те, коли Єфремов вийшов з СІЗО і чи вийшов на даний момент, відповісти не зміг. Він також відзначив, що людину, яка перебуває під арештом, має супроводжувати служба виконання покарань.
Телефони Державної кримінально-виконавчої служби наразі теж не відповідають.
Нагадаємо:
- 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримализа підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
- 1 серпня 2016 року Єфремова взяли під варту.
- Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, до 22 червня.
- 19 червня запобіжний захід Єфремову продовжили до 17 серпня.
- 22 липня стало відомо, що Єфремова відпустили під домашній арешт.
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