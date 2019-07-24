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Ефремов вышел из СИЗО и хочет доказать, что многие регионалы "хорошие и порядочные"

Среда, 24 июля 2019, 12:25

Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра, никаких вещей в руках не нес.

Экс-регионала встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве. 

 
скриншот с видео ТСН

По словам Ефремова, сейчас он все свои силы направит на отбеливание репутации как своей личной, так и Партии регионов, которая сейчас не существует.

"Для меня главная задача – доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен, и что более миллиона людей, которые были в Партии регионов, – это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

Он также добавил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой. Но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, – это глупо", - заявил Ефремов. 

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Солодка, но он пока на звонки не отвечает. Так же не поднимают трубку в Старобельском СИЗО.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко ответил, что знает о решении суда, а о том, когда Ефремов вышел из СИЗО и вышел ли на данный момент, ответить не смог. Вместе с тем он отметил, что человека, который находится под арестом, должна сопровождать служба исполнения наказаний.

Телефоны Государственной уголовно-исполнительной службы сейчас тоже не отвечают.

Напомним:

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.
  • 19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.
  • 22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.

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Темы: Ефремов
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