Ефремов вышел из СИЗО – СМИ

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Среда, 24 июля 2019, 12:25

Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра, никаких вещей в руках не нес.

Экс-регионала встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Солодка, но он пока на звонки не отвечает. Так же не поднимают трубку в Старобельском СИЗО.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко ответил, что знает о решении суда, а о том, когда Ефремов вышел из СИЗО и вышел ли на данный момент, ответить не смог. Вместе с тем он отметил, что человека, который находится под арестом, должна сопровождать служба исполнения наказаний.

Телефоны Государственной уголовно-исполнительной службы сейчас тоже не отвечают.

Напомним:

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.
  • 19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.
  • 22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.

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Темы: Ефремов


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