Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра, никаких вещей в руках не нес.

Экс-регионала встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Солодка, но он пока на звонки не отвечает. Так же не поднимают трубку в Старобельском СИЗО.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко ответил, что знает о решении суда, а о том, когда Ефремов вышел из СИЗО и вышел ли на данный момент, ответить не смог. Вместе с тем он отметил, что человека, который находится под арестом, должна сопровождать служба исполнения наказаний.

Телефоны Государственной уголовно-исполнительной службы сейчас тоже не отвечают.

Напомним: