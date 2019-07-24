Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра, никаких вещей в руках не нес.

Экс-регионала встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве.

скриншот с видео ТСН

По словам Ефремова, сейчас он все свои силы направит на отбеливание репутации как своей личной, так и Партии регионов, которая сейчас не существует.

"Для меня главная задача – доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен, и что более миллиона людей, которые были в Партии регионов, – это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

Он также добавил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой. Но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, – это глупо", - заявил Ефремов.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Солодка, но он пока на звонки не отвечает. Так же не поднимают трубку в Старобельском СИЗО.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко ответил, что знает о решении суда, а о том, когда Ефремов вышел из СИЗО и вышел ли на данный момент, ответить не смог. Вместе с тем он отметил, что человека, который находится под арестом, должна сопровождать служба исполнения наказаний.

Телефоны Государственной уголовно-исполнительной службы сейчас тоже не отвечают.

Напомним: