Ефремов вышел из СИЗО – СМИ
Экс-глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра, никаких вещей в руках не нес.
Экс-регионала встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве.
"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Солодка, но он пока на звонки не отвечает. Так же не поднимают трубку в Старобельском СИЗО.
В пресс-службе прокуратуры Луганской области посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру.
Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко ответил, что знает о решении суда, а о том, когда Ефремов вышел из СИЗО и вышел ли на данный момент, ответить не смог. Вместе с тем он отметил, что человека, который находится под арестом, должна сопровождать служба исполнения наказаний.
Телефоны Государственной уголовно-исполнительной службы сейчас тоже не отвечают.
Напомним:
- 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
- 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
- В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.
- 19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.
- 22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.
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