Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ РФ закінчила "слідство" щодо українських моряків

Середа, 24 липня 2019, 13:35

Слідство ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в Facebook.

"З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ", - сказав захисник.

За його словами, моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці.

Полозов додав, що після цього слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а після затвердження ним - у суд.

Читайте також: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяФСБморякиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Росія
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Останні новини
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
Усі новини...
Реклама: