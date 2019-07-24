ФСБ РФ закінчила "слідство" щодо українських моряків
Слідство ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.
Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в Facebook.
"З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ", - сказав захисник.
За його словами, моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи.
Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці.
Полозов додав, що після цього слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а після затвердження ним - у суд.
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Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
- 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
- 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.
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