ФСБ РФ закінчила "слідство" щодо українських моряків

Слідство ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в Facebook.

"З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ", - сказав захисник.

За його словами, моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці.

Полозов додав, що після цього слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а після затвердження ним - у суд.

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