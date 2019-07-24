ФСБ РФ закінчила "слідство" щодо українських моряків

3871 перегляд
Середа, 24 липня 2019, 13:35

Слідство ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в Facebook.

"З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в порядку статті 217 КПК РФ", - сказав захисник.

За його словами, моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці.

Полозов додав, що після цього слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а після затвердження ним - у суд.

Читайте також: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія ФСБ моряки Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Німеччина закликала розслідувати убивство ЛГБТ-активістки у Санкт-Петербурзі 24 липня 2019, 14:52
"Нафтогаз" про переговори по транзиту газу: Росія затягує час 24 липня 2019, 14:25
Посли ЄС обговорюють роздачу паспортів РФ жителям Донбасу 24 липня 2019, 12:35
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
мандри

10 неймовірних середземноморських островів, про які ви не чули

психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

думка

Як працює трекер сну?