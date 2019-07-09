У Росії завершилося "слідство" щодо полонених українських моряків

Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook адвокат Микола Полозов.

"Під час сьогоднішніх слідчих дій звинувачення було пред'явлено Андрію Артеменко. Пред'явлення звинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збором і процесуальним закріпленням доказів", - пояснив юрист.

За його словами, наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

"Очікується, що наступного тижня слідство звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно всіх військовополонених", - розповів Полозов.

За його інформацією, попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

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