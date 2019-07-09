У Росії завершилося "слідство" щодо полонених українських моряків

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Вівторок, 9 липня 2019, 20:46

Слідче управління ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook адвокат Микола Полозов.

"Під час сьогоднішніх слідчих дій звинувачення було пред'явлено Андрію Артеменко. Пред'явлення звинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збором і процесуальним закріпленням доказів", - пояснив юрист.

За його словами, наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

"Очікується, що наступного тижня слідство звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно всіх військовополонених", - розповів Полозов.

За його інформацією, попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

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Нагадуємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 

Українська правда

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Теми: моряки полонені Росія


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