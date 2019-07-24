ФСБ РФ закончила "следствие" по украинским морякам

Следствие ФСБ России закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ", - сказал защитник.

По его словам, моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела.

Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца.

Полозов добавил, что после этого следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд.

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