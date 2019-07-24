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ФСБ РФ закончила "следствие" по украинским морякам

Среда, 24 июля 2019, 13:35

Следствие ФСБ России закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ", - сказал защитник.

По его словам, моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. 

Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца. 

Полозов добавил, что после этого следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд.

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Напомним:

  • 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Украинская правда
Темы: РосcияФСБморякиУкраина
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