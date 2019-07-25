Порошенко не прийшов на допит у ДБР. Йому нагадують про примусовий привід

Джерело: Telegram-канал голови ДБР Романа Труби

П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань у четвер, передавши через адвоката заяву, його повторно викликають на допит 8 серпня.

*Вже після виходу новини Порошенко таки приїхав у Державне бюро розслідувань, де 25 липня мав відбутись його допит і зробив коротку заяву для преси.

Пряма мова Романа Труби: "Отримали заяву від адвоката Петра Порошенка з повідомленням про те, що екс-Президент не зможе сьогодні прийти на допит та одночасним проханням перенести його на декілька тижнів.



Згідно з КПК, якщо двічі свідок не з’являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але на цей раз ми даємо екс-президенту третій шанс – гідно прийти на допит та надати покази".



Деталі: Повідомляється, що ДБР чекатиме на Порошенка через два тижні – 8 серпня. Однак його попереджають: якщо й надалі з’являтимуться "поважні причини" для перенесення цієї дати, будуть виконувати норми КПК та застосовувати привід.



Пряма мова Романа Труби: "Але я сподіваюсь, що Петро Олексійович буде дотримуватися закону, зрештою – це в його інтересах".

Що відбулося раніше: 24 липня Петро Порошенко без попередження прийшов до голови ДБР Романа Труби. Той пояснив екс-президенту, що не є слідчим, який проводить допит. ДБР викликало Порошенка на 25 липня. У партії "Євросолідарності" заявили, що стосовно Порошенка у ДБР "немає ніяких кримінальних проваджень". У бюро поянили, що Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях, хоча підозри йому не вручали, і він є у статусі свідка.

Історія питання:

Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.

Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.

Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).

15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.

Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.

Знати більше:

Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР