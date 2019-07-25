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Порошенко все-таки приехал в ГБР

Четверг, 25 июля 2019, 15:20
Фото: 24 канал

Источник: "Украинская правда"

Пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

Прямая речь: "Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, мы общаемся исключительно из телеграмм-каналом господина Портнова (Андрей Портнов – экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича – УП), несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15 часов, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации для того, чтобы дискредитировать Украину. У них это точно не получится".

Порошенко возле ГБР
Порошенко возле ГБР
фото: 24 канал

Детали: Порошенко приехал в тот момент, когда спикер ГБР Анжелика Иванова давала брифинг. На крыльце ведомства она как раз рассказывала, что бывший глава государства не пришел на допрос, и теперь его ждут на 8 августа.

Подойдя ко входу в ГБР, Порошенко остановился и сделал заявление. После этого он вошел в здание.

Позже пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам, что допрос Порошенко начался, несмотря на то, что ранее его адвокаты просили перенести следственное действие на 2-3 недели.

По ее словам, следователи были готовы проводить допрос, он продлится не менее часа.

Что было раньше: Около 15 часов глава ГБР Романа Трубы сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

История вопроса:

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Соня Лукашова, УП

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Темы: ПорошенкоГБРдопрос
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