Порошенко все-таки приехал в ГБР

Источник: "Украинская правда"

Пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

Прямая речь: "Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, мы общаемся исключительно из телеграмм-каналом господина Портнова (Андрей Портнов – экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича – УП), несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15 часов, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации для того, чтобы дискредитировать Украину. У них это точно не получится".

Порошенко возле ГБР фото: 24 канал

Детали: Порошенко приехал в тот момент, когда спикер ГБР Анжелика Иванова давала брифинг. На крыльце ведомства она как раз рассказывала, что бывший глава государства не пришел на допрос, и теперь его ждут на 8 августа.

Подойдя ко входу в ГБР, Порошенко остановился и сделал заявление. После этого он вошел в здание.

Позже пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам, что допрос Порошенко начался, несмотря на то, что ранее его адвокаты просили перенести следственное действие на 2-3 недели.

По ее словам, следователи были готовы проводить допрос, он продлится не менее часа.

Что было раньше: Около 15 часов глава ГБР Романа Трубы сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

История вопроса: