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Пінчук таємно зустрічався з Аваковим і Гройсманом – "Схеми"

Четвер, 25 липня 2019, 23:54
Пінчук таємно зустрічався з Аваковим і Гройсманом – Схеми
RFE/RL

Віктор Пінчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і прем'єр-міністр Володимир Гройсман мали таємну зустріч у маєтку олігарха.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Так, ​знімальна група "Схем" увечері 14 червня зафіксувала, як автомобілі Гройсмана і Авакова по черзі, у проміжку в дві години, заїхали на територію маєтку Пінчука. 

Зустріч тривала приблизно півтори години, оскільки через цей час журналісти побачили, як з території маєтку Пінчука виїхав Volkswagen Touareg охорони міністра Авакова.

"​Вже через день Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха Пінчука. І ще за кілька днів прем’єр – серед запрошених на цьому ж каналі. А за тиждень після таємничого нічного візиту Гройсман опублікував відеоролик, де його вихваляє екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині – голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує олігарх Пінчук", – ідеться в розслідуванні.

Як припускають ЗМІ, Пінчук братиме активну участь у формуванні парламентських фракцій і створенні законодавчого поля для свого бізнесу.

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Нагадаємо:

  • Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
  • Зеленський вже досяг певних домовленостей із трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком.

Теми: ПінчукАваковГройсман
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