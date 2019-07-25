Пинчук тайно встречался с Аваковым и Гройсманом – "Схемы"

Виктор Пинчук, министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман имели тайную встречу в имении олигарха.

Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы".

Так, съемочная группа "Схем" вечером 14 июня зафиксировала, как автомобили Гройсмана и Авакова по очереди, в промежутке двух часов, заехали на территорию поместья Пинчука.

Встреча продолжалась около полутора часов, поскольку по прошествии этого времени журналисты увидели, как с территории поместья выехал Volkswagen Touareg охраны министра Авакова.

"Уже через день Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Пинчука. И еще за несколько дней премьер – среди приглашенных на этом же канале. А через неделю после таинственного ночного визита Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне – председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук", - говорится в расследовании.

Как предполагают СМИ, Пинчук будет активно участвовать в формировании парламентских фракций и создании законодательного поля для своего бизнеса.

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Напомним: