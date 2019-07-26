"Готова, аби в мене постріляли": Сюмар відреагувала на заяву "азовця", який "напав" на Порошенка

Вікторія Сюмар, 16 номер у списку "Європейської солідарності", у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка, запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній.

Про це Сюмар написала на власній сторінці в facebook.

"Так. У 2014 ми почали робити броніки. Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один в мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво", - розповіла вона.

"Готова, аби в мене постріляли подонки з ще з недавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. Бронік точно від 2014. Сподіваюсь не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю", - заявила Сюмар.

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