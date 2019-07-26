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"Готова, аби в мене постріляли": Сюмар відреагувала на заяву "азовця", який "напав" на Порошенка

П'ятниця, 26 липня 2019, 01:50

Вікторія Сюмар, 16 номер у списку "Європейської солідарності", у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка, запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній.

Про це Сюмар написала на власній сторінці в facebook.

"Так. У 2014 ми почали робити броніки. Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один в мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво", - розповіла вона.

"Готова, аби в мене постріляли подонки з ще з недавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. Бронік точно від 2014. Сподіваюсь не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю", - заявила Сюмар.

Нагадуємо:

  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • Після виходу екс-президента з допиту біля будівлі ДБР на капот автомобіля Порошенка застрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка, стягли чоловіка з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий застосував газовий балончик. Втрутилася "поліція діалогу".
  • Джерела "Української правди" повідомили, що особа, яка видерлася на автомобіль Порошенка – ветеран полку "Азов" Микита Макєєв із позивним "Одісей". Крім нього, на місці події були й інші націоналісти.
  • Пізніше Макєєв записав відео, у якому пояснив, що"напав" на екс-президента Петра Порошенка під будівлею Державного бюро розслідувань, через нібито неякісні бронежилети і "приниження" іноземних добровольців. Він пропонував надягнути один з таких бронежилетів на Порошенка або його сина і постріляти в них.

"Українська правда" у Threads

Теми: нападПорошенкоАзов
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