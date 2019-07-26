"Готова, чтобы в меня постреляли": Сюмар отреагировала на заявление "азовца", который "напал" на Порошенко

Виктория Сюмар, 16 номер в списке "Европейской солидарности", в ответ на обвинения ветерана полка "Азов" Никиты Макеева, который прыгнул на капот автомобиля Петра Порошенко, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.

Об этом Сюмар написала на своей странице в facebook.

"Да. В 2014 мы начали делать броник. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство", - рассказала она.

"Готова, чтобы в меня постреляли подонки с еще с недавно российским гражданством, которые умеют прыгать на авто. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно от 2014 года. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому, что ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю", - заявила Сюмар.

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