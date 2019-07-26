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"Готова, чтобы в меня постреляли": Сюмар отреагировала на заявление "азовца", который "напал" на Порошенко

Пятница, 26 июля 2019, 01:50

Виктория Сюмар, 16 номер в списке "Европейской солидарности", в ответ на обвинения ветерана полка "Азов" Никиты Макеева, который прыгнул на капот автомобиля Петра Порошенко, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.

Об этом Сюмар написала на своей странице в facebook.

"Да. В 2014 мы начали делать броник. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство", - рассказала она.

"Готова, чтобы в меня постреляли подонки с еще с недавно российским гражданством, которые умеют прыгать на авто. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно от 2014 года. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому, что ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю", - заявила Сюмар.

Напоминаем:

  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком".
  • После выхода экс-президента с допроса у здания ГБР на капот автомобиля Порошенко запрыгнул мужчина. Подбежали охранники Порошенко, стащили мужчину из машины. Завязалась драка. Неизвестный применил газовый баллончик. Вмешалась "полиция диалога".
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что личность, которая вскарабкалась на автомобиль Порошенко - ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей". Кроме него, на месте происшествия были и другие националисты.
  • Позже Макеев записал видео, в котором пояснил, что "напал" на экс-президента Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований, из-за якобы некачественных бронежилетов и "унижений" иностранных добровольцев. Он предлагал надеть один из таких бронежилетов на Порошенко или его сына и пострелять в них.

Темы: нападениеПорошенкоАзов
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