Учасник бійки біля ДБР записав відеозвернення

Джерело: Facebook Микити Одісея Айвазовського

Ветеран полку "Азов" Микита Макєєв із позивним "Одісей" записав відео, у якому пояснює, чому "напав" на екс-президента Петра Порошенка під будівлею Державного бюро розслідувань.

Згодом сторінка Макєєва зникла з соцмережі Facebook, однак УП вдалося знайти відео його звернення в Youtube.

Пряма мова: "Я родом із Санкт-Петербурга. У 2014 році приїхав воювати за незалежність України. Сьогодні, купивши в темпі чотири бронежилети, три з яких ми з товаришами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко, я хотів один із них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострелений. Я б хотів, щоб він надів його на себе або на свого синочка, який нібито воював у Краматорську і випробував його.

Але оскільки його озброєні "тітушки" мене не пустили, погрожуючи зброєю, мені нічого не залишалося зробити, як зробити те, що я зробив.

Я хотів помститися йому за всі ті п'ять років принижень, які він за допомогою своїх підлеглих в Адміністрації президента вчинив стосовно іноземних добровольців, обіцяючи їм громадянство, а замість цього запустивши їх по дев'ятьох колах бюрократичного пекла".

Що передувало: Після виходу екс-президента з допиту біля будівлі ДБР на капот автомобіля Порошенка застрибнув чоловік. Підбігли охоронці Порошенка, стягли чоловіка з машини. Зав’язалася бійка. Невідомий застосував газовий балончик. Втрутилася "поліція діалогу".

"Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли", – повідомила поліція.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно "нападу" на екс-президента за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Учаснику загрожує 4 роки в'язниці.

Джерела "Української правди" повідомили, що особа, яка видерлася на автомобіль Порошенка – ветеран полку "Азов" Микита Макєєв із позивним "Одісей". Крім нього, на місці події були й інші націоналісти.

Історія питання:

Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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