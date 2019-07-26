Гриценко: Недобрий присмак від історії з затриманням російського судна
Джерело: Facebook-сторінка Анатолія Гриценка
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко вважає, що влада має пояснити ситуацію з затриманням і подальшим звільненням російських моряків.
Пряма мова: "Що це було? Недобрий присмак залишився від історії із затриманням/звільненням російського судна.
Перше: якщо підстави були і затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком.
Друге: якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна чи когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади й нею, слабкістю, будуть і надалі користатися.
Третє: якщо рішення про звільнення було прийняте як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків чи на якісь інші кроки Кремля з деескалації воєнної агресії - тоді про це треба було заявити публічно.
Четверте: якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?
Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра".
Що цьому передувало:
- 25 липня представники Служби безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер "Neyma", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році.
- Проте невдовзі екіпаж російського танкера відпустили додому. ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і попрямували в аеропорт Кишинева, щоб летіти у Москву.
- Згодом СБУ пояснила, що російський екіпаж танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.
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