Гриценко: Недобрий присмак від історії з затриманням російського судна

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П'ятниця, 26 липня 2019, 10:11

Джерело: Facebook-сторінка Анатолія Гриценка  

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко вважає, що влада має пояснити ситуацію з затриманням і подальшим звільненням російських моряків.

Пряма мова: "Що це було? Недобрий присмак залишився від історії із затриманням/звільненням російського судна.

Перше: якщо підстави були і затримали правомірно, то треба було тримати до кінця, і судно, і екіпаж, щоб завершити справу судом і вироком.

Друге: якщо росіян звільнили під тиском з боку Путіна чи когось із партнерів, тоді це прояв слабкості української влади й нею, слабкістю, будуть і надалі користатися.

Третє: якщо рішення про звільнення було прийняте як прояв сили і доброї волі України в розрахунку на звільнення Росією наших моряків чи на якісь інші кроки Кремля з деескалації воєнної агресії - тоді про це треба було заявити публічно.

Четверте: якщо підстав для затримання судна не було, тоді хто це конфліктне дійство влаштував і хто за це відповість?

Суспільство має знати правду, тоді до влади буде довіра".

Що цьому передувало: 

  • 25 липня представники Служби безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер "Neyma", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році.
  • Проте невдовзі екіпаж російського танкера відпустили додому. ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і попрямували в аеропорт Кишинева, щоб летіти у Москву.
  • Згодом СБУ пояснила, що російський екіпаж танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

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Теми: Гриценко моряки Керченська протока Чорне море Росія


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