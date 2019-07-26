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Гриценко: Нехороший привкус от истории с задержанием российского судна

Пятница, 26 июля 2019, 10:11

Источник: Facebook-страница Анатолия Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что власти должны объяснить ситуацию с задержанием и последующим освобождением российских моряков.

Прямая речь: "Что это было? Нехороший привкус остался от истории с задержанием/освобождением российского судна.

Первое: если основания были и задержали правомерно, то надо было держать до конца, и судно, и экипаж, чтобы завершить дело судом и приговором.

Второе: если россиян освободили под давлением со стороны Путина или кого-то из партнеров, тогда это проявление слабости украинской власти и ею, слабостью, будут и дальше пользоваться.

Третье: если решение об освобождении было принято как проявление силы и доброй воли Украины в расчете на освобождение Россией наших моряков или на какие-то другие шаги Кремля с деэскалации военной агрессии – тогда об этом надо было заявить публично.

Четвертое: если оснований для задержания судна не было, то кто это конфликтное действо устроил и кто за это ответит?

Общество должно знать правду, тогда к власти будет доверие".

Что этому предшествовало:

  • 25 июля представители Службы безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "Neyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.
  • Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направились в аэропорт Кишинева, чтобы лететь в Москву.
  • Позже СБУ объяснила, что российский экипаж танкера Neyma не нарушил нормы Морского права и законы Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГриценкоморякиКерченский проливЧерное мореРосcия
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