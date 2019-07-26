Гриценко: Нехороший привкус от истории с задержанием российского судна

Источник: Facebook-страница Анатолия Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что власти должны объяснить ситуацию с задержанием и последующим освобождением российских моряков.

Прямая речь: "Что это было? Нехороший привкус остался от истории с задержанием/освобождением российского судна.

Первое: если основания были и задержали правомерно, то надо было держать до конца, и судно, и экипаж, чтобы завершить дело судом и приговором.

Второе: если россиян освободили под давлением со стороны Путина или кого-то из партнеров, тогда это проявление слабости украинской власти и ею, слабостью, будут и дальше пользоваться.

Третье: если решение об освобождении было принято как проявление силы и доброй воли Украины в расчете на освобождение Россией наших моряков или на какие-то другие шаги Кремля с деэскалации военной агрессии – тогда об этом надо было заявить публично.

Четвертое: если оснований для задержания судна не было, то кто это конфликтное действо устроил и кто за это ответит?

Общество должно знать правду, тогда к власти будет доверие".

Что этому предшествовало: